Ciudad Juarez.- Como parte del programa Adopta un Camellón este sábado el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió a las bodegas de la empresa Unión Caromo quienes participaron en el programa adoptando el camellón ubicado sobre el Manuel Talamás Camandari.

A través de la dirección general de Desarrollo Urbano se han realizado 15 convenios con empresas y organizaciones que se unieron a la tarea de rehabilitar espacios públicos en esta ocasión la empresa Unión Caromo realizó trabajos de reconstrucción de guarniciones, aplicación de pintura, colocación de piedra decorativa, forestación y riego.

En total fueron 150 metros lineales los que se intervinieron para beneficio de la comunidad justo a unos metros de la glorieta del kilómetro 20.

Dede que inició el programa, se han entregado tres camellones y en próximas semanas estarán entregando el resto de los que ya se encuentran en firma de convenio.

Por su parte el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que este tipo de programas ayuda a la ciudad porque embellece a la ciudad aunque sea solamente un pequeño espacio.