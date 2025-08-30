Ciudad Juárez. - Este lunes será el regreso a clases y aunque ya se conocen los costos de los útiles escolares, está la compra de uniformes que pone a más de una familia a temblar, pues de acuerdo a una consulta que se hizo entre padres de estudiantes de diferentes niveles, el gasto promedio en este concepto es entre los más conservadores, mil pesos por alumno.

Selene tiene dos hijas, una de ellas universitaria y sin necesidad de uniforme, la menor estudia preparatoria y aunque reconoce que ya cuenta con el jumper comprado del año pasado, estima que junto con un chaleco que complementa este uniforme el costo es de alrededor de 700 pesos; además del deportivo que cuesta mil pesos.

“Lo que si tal vez le voy a comprar son zapatos escolares que anden alrededor de 600-700 pesos y calcetas que pierden cada ciclo, un costo adicional de 150 pesos”, calculó la madre de familia.

Si usted cree que quienes tienen hijos en el Jardín de Niños gastan menos, no se equivoque, una madre de familia mostró su cuenta de uniformes donde pagó por dos pantalones 850 pesos, además de 600 pesos por dos camisetas.

“Iba a ser más, pero no tenían ni la sudadera, (con un costo de 600 pesos) ni el sweater, (aún sin precio) ni la chamarra (sin precio) adicionalmente debo comprar los zapatos y los tenis del nene del kínder”, detalló la madre de dos.

Pese a que se piensa que estos precios son elevados por ser estudiantes de escuelas privadas, es importante conocer si hay mucha diferencia entre los uniformes de instituciones públicas y privadas.

Muchos padres de familia esperaron hasta el viernes previo al regreso a clases para hacer sus últimas compras, muchos de ellos hicieron fila para comprar los uniformes de sus hijos.

Manuel, un padre de familia contó que pagará por el uniforme de su hijo de secundaria más de mil 300 pesos entre deportivo y el diario y al preguntarle su opinión del precio, dijo “Pues más o menos, tengo uno en la prepa central y el uniforme me salió más o menos en mil 380 pesos, igual deportivo y diario, sí hay que ahorrar para alcanzar a pagar, sí” dijo.

Carmen era de las últimas en la fila y reconoció que solo había escuchado que el precio del uniforme deportivo sería de 800 pesos, “además hay que pagar el diario, son 400 de la camisa y 500 del pantalón, es un gastadero, porque además este uniforme solo le servirá para su primer año, porque en esta secundaria (Técnica 30 ubicada en la calle Ponciano Arriaga) cambian el uniforme cada rato”, dijo apretando los labios, quien comentó que tiene dos hijos más.

Adicionalmente se conoció de escuelas que solicitan a los padres incluir en la compra los uniformes deportivos, aunque no cuentan con clases de educación física.

Colegiaturas y transporte escolar son deducibles ante el SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio información relacionada con los gastos del regreso a clases, recordando a los padres de familia o tutores que los pagos por colegiaturas y transporte escolar pueden deducirse en la declaración anual de personas físicas.

Se destacó que este beneficio fiscal aplica para familiares ascendientes o descendientes en línea directa, siempre que dichas personas no perciban ingresos superiores al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual, equivalente a 41 mil 273 pesos.

En el caso de transporte escolar, si este gasto está incluido en la colegiatura se deberá separar en la factura el monto que corresponda por este concepto con el fin de hacer válida la deducción.

El SAT destacó que no son deducibles otros conceptos como inscripción, reinscripción, becas o apoyos económicos, entre otros.

Además, se debe considerar que el monto anual pagado que se puede deducir por concepto de colegiaturas, no debe exceder los límites establecidos por estudiante para cada nivel educativo:

Preescolar: 14 mil 200 pesos.

Primaria: 12 mil 900 pesos.

Secundaria: 19 mil 900 pesos.

Profesional técnico: 17 mil 100 pesos.

Bachillerato o su equivalente: 24 mil 500 pesos.

Para que este beneficio sea avalado por la autoridad fiscal, el medio de pago debe ser exclusivamente con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o servicios.

Adicionalmente se dio a conocer que las instituciones educativas privadas deben contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al padrón de escuelas que expiden comprobantes con requisitos fiscales, mismo que se puede consultar en: http://consultaescuelas.sat.gob.mx/Scade.Net.ConsultaEscuelasPrivadas/Default.aspx

La autoridad tributaria recomienda revisar las facturas que se emitan por este concepto y cerciorarse que contengan el complemento de datos que incluye el nombre y CURP de la o el alumno, su nivel escolar y clave de reconocimiento de validez oficial. El campo "Uso del CFDI" debe ser “Pagos por servicios educativos” y la clave debe corresponder al medio de pago.

Para más información, las personas pueden acceder al siguiente enlace:

https://www.sat.gob.mx/minisitio/PideFactura/default.htm, o si lo prefieren, solicitar asesoría a través de:

• MarcaSAT: 55 627 22 728 desde cualquier parte del país, y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, excepto días inhábiles

• Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

• OrientaSAT: disponible en el Portal del SAT.