Un muerto y 2 lesionados en ataque armado en la colonia Anáhuac

Ciudad Juárez.– Un ataque armado se registró ayer por la noche en el cruce de las calles Tamazula y Toluca, en la colonia Anáhuac, que dejó como saldo un hombre sin vida y dos personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la víctima mortal quedó tendida en la vía pública; vestía pantalón deportivo en tonos verde y negro, además de una sudadera gris.

En el lugar también resultaron heridos una mujer y un hombre, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. El hecho estaría relacionado con otra agresión ocurrida en las calles Tule y Urique.

Testigos señalaron como responsables a los tripulantes de un vehículo Honda color gris. Autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.