Ciudad Juárez.- Cuando se llega por carretera desde el municipio de Chihuahua, una escultura amarilla de 30 metros de altura marca el inicio de Ciudad Juárez: es el Umbral del Milenio, obra del artista Pedro Francisco Rodríguez. A su lado, un letrero con la leyenda “Bienvenidos a la Heroica Ciudad Juárez” da la bienvenida oficial a quienes arriban a esta frontera.

La obra fue inaugurada en mayo del año 2001, durante la administración del entonces presidente municipal Gustavo Elizondo, y se convirtió en uno de los íconos urbanos de la ciudad.

Aunque el sitio ha recibido mantenimiento en diversas ocasiones, su estado actual se ha visto deteriorado. En marzo de 2023, el Gobierno Municipal realizó jornadas de limpieza en varios monumentos, incluyendo el Umbral del Milenio. Más tarde ese mismo año, se destinaron 5 millones de pesos para el mantenimiento de 12 monumentos, entre los que también se encontraba esta escultura. Además, en abril de 2022, el Ayuntamiento de Juárez llevó a cabo trabajos de rehabilitación e instalación de nuevas luminarias como parte del esfuerzo por conservar el sitio.

Sin embargo, lo que debería ser un espacio de orgullo ha terminado convertido en un punto de riesgo. En un recorrido realizado por Netnoticias.mx , se pudo observar el lugar lleno de basura, principalmente botellas de cerveza, envolturas de comida y grafitis en la estructura. También hay presencia constante de cámaras del centro de respuesta inmediata (CERI), aunque los fines de semana, decenas de personas se reúnen en la zona, incluso con menores de edad.

El pasado domingo 5 de enero del presente año, el área fue escenario de un violento accidente. Una riña terminó en caos cuando un vehículo Nissan Versa gris, modelo 2011, atropelló a un joven de 17 años. Testigos enfurecidos volcaron el automóvil para rescatarlo. La conductora, Valeria Coral P. R., de 18 años, intentaba escapar del lugar cuando impactó al menor. Fue detenida por agentes de Seguridad Vial y puesta a disposición de las autoridades. El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de la carretera Panamericana y el propio monumento.

El sitio, frecuentado para reuniones clandestinas, ha sido reportado por ser escenario recurrente de arrancones, consumo de alcohol y otras actividades no reguladas. Aunque se han colocado topes y se realizan patrullajes esporádicos, la vigilancia no ha sido suficiente para frenar estos comportamientos.

El sargento Ortiz, del Departamento de Bomberos, comentó que el terreno conjunto donde se encuentra el monumento es privado y ya está cercado, muchas personas lo utilizan como mirador, pese a que no es un sitio adecuado para actividades familiares. “Es muy arenoso, siempre hay aire, y no es recomendable acampar ahí. Lo usan más los jóvenes para convivir y beber, por eso pedimos a la ciudadanía que no se exponga”, señaló.

Las autoridades han hecho un llamado a evitar eventos no autorizados y exhortan a las familias a visitar lugares seguros como las propias instalaciones de Bomberos, donde también se ofrece información histórica a quienes acuden.

Mientras tanto, el Umbral del Milenio permanece como símbolo de entrada a Ciudad Juárez, pero también como un recordatorio de la necesidad de conservar y proteger los espacios públicos que representan la identidad de la ciudad.