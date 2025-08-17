Ciudad Juárez.- Con remates en paquetes de mochilas, lentes graduados, valoración del pie plano, libros desde 15 pesos, entre otros artículos, durante la tarde del domingo transcurren las últimas horas de la feria del regreso a clases en su edición 2025.

De acuerdo con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que organiza esta feria, el último conteo indicó la presencia de 4 mil 380 visitantes a los 21 módulos que tenían venta de artículos escolares, zapatos, uniformes e incluso venta de anteojos y servicio de ortopedia, entre otras cosas.

Esta feria se lleva a cabo en el lado poniente del Parque Central en el área conocida como La Herradura.

La Feria del Regreso a Clases que inició el pasado viernes y concluye este domingo alrededor de las 9:00 de la noche, dependiendo de la afluencia, cuenta también con un módulo de vacunación contra el sarampión, así como de inscripción de la leche Liconsa.

También se informó de la instalación de un módulo de reciclaje de cuadernos y libros escolares y artículos de papel, así como latas y plásticos.

El evento además contó con la presentación de la Banda Musical del Municipio y grupos de danza folklórica, entre otros.