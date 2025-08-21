Ultiman a uno en Senderos del Sol

Ciudad Juárez.- Fue perpetrado un homicidio este jueves en el fraccionamiento Senderos del Sol, al suroriente de la ciudad.

El hecho fue reportado en la calle Senderos de la Junta, a pocos metros del cruce con Fundadores de América.

Autoridades mencionaro que un motociclista llegó al domicilio y disparó en contra de la víctima, la cual quedó sin vida sobre la cama.

Agentes de la Policía Municipal llegaron y resguardaron la zona con el fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargara de realizar las diligencias referentes al homicidio 49 del mes.