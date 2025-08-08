Ciudad Juárez.- Un hombre fue abatido a balazos en el estacionamiento del centro comercial Gran Patio Zaragoza la noche de este viernes.

El hecho doloso ocurrió en el estacionamiento trasero situado en el bulevar Zaragoza y Óscar Flores Sánchez.

Las autoridades indicaron que la víctima mortal quedó dentro de un vehículo Nissan en color blanco con placas B29-DMN-4.

Otro hombre resultó herido y fue llevado a un hospital cercano donde fue ingresado.

Trascendió que hubo alrededor de 15 detonaciones de arma de fuego.

La Policía Municipal acordonó la zona con el fin de que las divisiones de Peritos y Daños y Lesiones Fiscalía General del Estado (FGE) realizaran la investigación.