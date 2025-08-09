Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este sábado, un hombre fue encontrado sin vida dentro de un vehículo de plataforma abandonado en la colonia Insurgentes. El hallazgo ocurrió a las 5:55 de la mañana sobre la calle Mariano Samaniego y cruce con Higuera.

Extraoficialmente, se menciona que el homicidio podría estar relacionado con un asalto, ya que vecinos reportaron haber escuchado disparos poco antes del hallazgo. Policías que acudieron al lugar localizaron el vehículo Toyota Yaris con el cuerpo del conductor en el asiento del piloto.

La víctima presentaba heridas por impacto de proyectil de arma de fuego, confirmadas por paramédicos que acudieron al sitio. No se han dado a conocer más detalles sobre el móvil o posibles responsables.

La zona quedó asegurada para que la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las indagatorias correspondientes.