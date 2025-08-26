Ciudad Juárez.- Esta es la última semana de la jornada de registro a la Pensión del Bienestar del mes de agosto, en la que pueden inscribirse tanto mujeres a partir de los 60 años como hombres con 65 años cumplidos.

La delegada estatal de la Secretaría del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, informó que la inscripción a la pensión Mujeres Bienestar y Personas Adultas Mayores estará disponible hasta el sábado 30 de agosto, por lo que aún quedan cinco días para realizar el trámite.

Las personas que cumplan con la edad deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente o carta de identidad).

Acta de nacimiento.

CURP certificada y de reciente impresión.

Comprobante de domicilio.

El director regional de los Programas para el Bienestar en Juárez, Omar García Palomares, informó que los módulos de registro atienden de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y se encuentran instalados en los siguientes espacios públicos para facilitar el acceso de la ciudadanía:

Centro comunitario Kilómetro 20.

Parque Galeana.

Parque Borunda.

Centro comunitario Eréndira.

Polideportivo Revolución.

Parque Ampliación Aeropuerto.

Plaza Zaragoza.

Parque Torres Sur.

Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI.

En los municipios de esta región, la atención será de la siguiente manera: en Praxedis, en el Centro Integrador de Desarrollo (CID) ubicado en la calle Coahuila y Guadalupe Victoria; y en Guadalupe, en el CID de la avenida Miguel Hidalgo 128.