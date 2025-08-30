Ciudad Juárez.- Durante este mes se llevaron a cabo dos jornadas de inscripción a las pensiones para el bienestar, la de Mujeres Bienestar y la de personas adultas mayores de 65 años. Hoy el último día para completar el registro.

Mayra Chávez Jimenez, delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, informó que los módulos instalados en las diferentes regiones de la entidad han ampliado sus horarios, con puntos que abrieron desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde para atender la demanda de personas.

“Ya estamos por concluir este fin de semana, es la última oportunidad que hay para registrarse en este bimestre; llevamos una muy buena afluencia, de Mujeres Bienestar llevamos 9 mil 380 mujeres en todo el estado de Juárez han sido 22 mil 883 y 4 mil 781 personas adultas mayores, mil 976 solamente aquí en Juárez”, detalló Chávez Jiménez.

En Juárez se instalaron nueve módulos de registro a los que puede acudir la ciudadanía hasta el día de hoy:

- Centro comunitario Kilómetro 20.

- Parque Galeana.

- Parque Borunda.

- Centro comunitario Eréndira.

- Polideportivo Revolución.

- Parque Ampliación Aeropuerto.

- Plaza Zaragoza.

- Parque Torres Sur.

- Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI.

Los programas de pensiones buscan sumar a quienes han cumplido años y tienen el derecho a recibir el recurso, conforme a lo establecido en la Constitución. En el 2025 los montos por programa son:

- Mujeres Bienestar (a partir de los 60 años) por 3 mil pesos bimensuales.

- Personas Adultas Mayores (a partir de los 65 años) por 6 mil 200 pesos cada dos meses.

Las personas que cumplan con la edad deben presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente, carta de identidad).

- Acta de nacimiento.

- CURP certificada y de reciente impresión.

- Comprobante de domicilio.