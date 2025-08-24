Ciudad Juárez.- Los baches y alcantarillas sin tapa no solo representan un riesgo para la circulación, también pueden ocasionar daños costosos en los vehículos. Lo que muchos automovilistas desconocen es que, en estos casos, tanto el Municipio como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) cuentan con seguros para cubrir los desperfectos.

Paso 1: No muevas el vehículo

Lo primero que debes hacer tras el percance es mantener el auto en el lugar exacto del incidente. Esto permitirá a las autoridades levantar un registro válido para reclamar el seguro.

Paso 2: Documenta el daño

Toma fotografías claras del bache o alcantarilla, así como de los daños en tu vehículo. Mientras más evidencia tengas, más sólido será tu reclamo.

Paso 3: Reporta el incidente

Si se trata de un bache (Municipio):

Llama a Seguridad Vial y solicita la presencia de un agente.

El perito documentará el hecho y levantará el parte oficial, requisito indispensable para que la aseguradora del Municipio proceda.

Si se trata de una alcantarilla (JMAS):

Comunícate al 073 o directamente al 686-0073 y pide canalización al área de seguridad.

Reporta lo ocurrido y entrega la evidencia fotográfica.

Paso 4: Reclama el seguro

Municipio: El peritaje elaborado por Seguridad Vial será turnado al área correspondiente para iniciar el trámite con la aseguradora.

JMAS: El expediente será revisado y enviado a la compañía aseguradora contratada por la dependencia.

Recomendaciones

Guarda facturas de reparación, servicios de grúa o cualquier gasto derivado, ya que pueden ser reembolsados.

Haz el reporte de inmediato: si se intenta después de varios días, es probable que la aseguradora lo rechace por falta de pruebas.

Recuerda que el seguro aplica únicamente si se demuestra que el daño fue ocasionado por el bache o alcantarilla en cuestión.

Con este procedimiento, los juarenses pueden evitar absorber los costos de daños que deberían ser cubiertos por las autoridades responsables de la infraestructura urbana.

Calles críticas por baches en Juárez

En un recorrido por distintos sectores, ciudadanos denunciaron que hay tramos con alta concentración de baches que representan un peligro constante.

Avenida Vicente Guerrero: vecinos reportaron que en el cruce con la calle Ecuador existe un bache de gran tamaño donde constantemente caen vehículos. En las noches el riesgo aumenta debido a la falta de alumbrado. Solo en ese tramo, desde el Centro hasta la avenida Adolfo López Mateos, hay más de 20 baches.

Avenida Vicente Guerrero e Ignacio Ramírez (parque Borunda): en este cruce, los baches afectan directamente al transporte público, ya que las unidades deben pasar por encima de ellos. Comerciantes señalaron que, tras las recientes lluvias, los hoyos se han agrandado.

Calle Chamulas, colonia Azteca: vecinos contabilizaron más de 30 baches en al menos cinco cuadras. La vialidad había sido intervenida anteriormente, pero únicamente con parches que con el tiempo se han deteriorado. Residentes piden una rehabilitación completa en lugar de reparaciones superficiales.

Ciudadanos aseguran que estas situaciones se repiten en gran parte de la ciudad y se han agudizado debido a las lluvias recientes, lo que incrementa el riesgo de accidentes y daños en los vehículos.

Daños que puede ocasionar un bache

De acuerdo con el mecánico José Ramírez, caer en un bache no solo implica un golpe momentáneo, sino que puede provocar afectaciones graves en distintas partes del automóvil.

“Lo más común es que se dañen las llantas y rines, pero también puede afectar la suspensión, los amortiguadores, la dirección e incluso los frenos, dependiendo de la fuerza del impacto”, explicó.

El especialista señaló que, en algunos casos, los daños no se perciben de inmediato, pero con el tiempo el vehículo puede presentar vibraciones, jalones en la dirección o desgaste irregular en las llantas, lo que implica reparaciones más costosas.

“Un golpe fuerte en un bache puede dejar un carro inservible si no se atiende rápido. Por eso es importante revisar el vehículo en cuanto se sufra un accidente de este tipo”, agregó.

Programa intensivo de bacheo

Autoridades municipales anunciaron que a partir del 15 de septiembre iniciará un programa intensivo de bacheo en toda la ciudad, una vez que concluyan las lluvias. La medida busca reparar los tramos más críticos y evitar que los vehículos sigan sufriendo daños por la infraestructura deteriorada.