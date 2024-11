Trump pondrá restricciones en migración, comercio e industria

Ciudad Juárez.– En las últimas horas del martes se conoció la victoria de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, y llegó la incertidumbre a la que siguió el aumento del dólar y depreciación del peso.

Isaac Sánchez Juárez, responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), destacó que conforme este miércoles avanzó, la depreciación se fue minimizando de tal forma que actualmente el tipo de cambio está ligeramente por encima de los 20 pesos.

"Me parece que justamente es porque el mercado ya está reflexionando sobre las implicaciones que tiene esta victoria, está haciendo un recuento de las promesas que hizo en campaña y de lo que vendrá en los siguientes meses, me parece que Trump no dura mucho, nada más va a durar 4 años", dijo Sánchez Juárez.