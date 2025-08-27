Truena llanta a tráiler y choca con otro y afecta el tráfico

Ciudad Juárez.- La explosión de un neumático causó un choque entre dos trailers que bloqueó el tráfico en el Libramiento.

El percance ocurrió a la altura de la calle Domingo García Ramos.

De acuerdo con el peritaje de la Coordinación General de Seguridad Vial, ambas unidades viajaban de norte a sur sobre el bulevar.

En el cruce, uno de los trailers sufrió la descompostura de una de las llantas, lo que causó que el conductor perdiera el control e impactará al otro vehículo de quinta rueda.

No hubo personas lesionadas en el choque, pero sí se mermó la circulación durante cerca de dos horas.