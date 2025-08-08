Tribunal Laboral interviene y determina embargo precautorio para maquiladora EDC

Ciudad Juárez.– Personal del Tribunal Laboral acudió la tarde de este viernes a las plantas II y III de la empresa EDC de México para entregar la notificación para un embargo precautorio (de forma temporal) de los bienes de la empresa y advirtieron a los guardias que estaban ahí con la autoridad del juez y que incluso podrían romper cerraduras.

Colaboradores que fueron despedidos, sin una liquidación bajo el argumento que la empresa se encontraba en Bancarrota, notificaron a Netnoticias sobre la llegada de los oficiales del Tribunal a la planta ubicada en la avenida Enrico Fermi del parque Industrial Rio Bravo, aunque al parecer también ya se encontraban en la planta ubicada en la calle Francisco Bocanegra, en el suroriente de la ciudad.

Durante la notificación se pudo observar que la oficial se dirige al personal de seguridad de la planta, a quien le preguntó si él atendería la diligencia, aunque no se escuchó la respuesta, al parecer hubo una negativa del guardia, a quien la actuaria judicial le explicó que debía notificar algún directivo disponible, ya que, con la orden del juez, el personal de la diligencia tiene autoridad para romper cerraduras, le advirtieron.

Oficiales del Tribunal acudieron acompañados de agentes de la Policía.