Triángulo de la vida, recurso indispensable en caso de sismo: Topos

Ciudad Juárez.- A diferencia de otras entidades del país donde la población convive recurrentemente con sismos o terremotos, en esta frontera el común de la población manifestó haberse asustado con un sismo de 5.0 en la escala Richter ocurrido el pasado 14 de febrero; aquí te contamos recomendaciones del cuerpo de Topos Aztecas para actuar aplicando “el triángulo de la vida”.

Durante tres años, voluntarios de Ciudad Juárez han realizado trabajos de formación en esta frontera de la mano con la brigada Topos Azteca, una organización no gubernamental que surgió como un grupo voluntario hace 40 años tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Hoy, Héctor Méndez, llamado “Topo Mayor” por ser fundador de la brigada, acompañó la presentación de un proyecto de formación en esta ciudad y en entrevista para Netnoticias habló de “el triángulo de la vida”, un recurso indispensable que deben conocer las personas para actuar en caso de terremoto.

Existen diferentes cosas que la gente puede hacer antes de un sismo, como conocer el contenido de la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; estudiar los iconogramas para identificar pasos de actuación y rutas de evacuación de edificios o el domicilio de las personas; saber primeros auxilios; conocer los principios para identificar un triángulo de la vida.

El experto, quien es maestro en Gestión Integral de Riesgos, detalló que se denomina “triángulo de la vida” al espacio que se forma entre el mobiliario, los muros y las losas de una edificación después de colapsar al ocurrir un sismo, se trata de un concepto que se puede reconocer por sentido común en el espacio donde se encuentra la persona, por lo que se puede considerar de utilidad para establecerlo como parte de un procedimiento de respuesta y resguardo.

“Busca tu vía de salida; que tu puerta abra hacia afuera, no hacia adentro; si no te da tiempo y ya está temblando: acuéstate junto a una cama, no debajo porque te puede apachurra, si cae el techo se va a formar lo que se llama triángulo de la vida”.