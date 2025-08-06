Ciudad Juárez.– Fueron trasladados ocho recién nacidos a distintos hospitales a bordo de ambulancias de todas las corporaciones la noche de este miércoles, tras un incendio suscitado en el IMSS 6.

Personal de la Coordinación de Protección Civil mencionó que los ocho pacientes neonatos fueron prioritarios para su traslado, luego de los de máximo riesgo.

Aún permanecen varias decenas de pacientes en espera de ser trasladados.

El personal médico continúa en la zona brindando atención a los pacientes en una sala de emergencias improvisada en el estacionamiento.

Miembros de la brigada del Cuerpo de Bomberos permanecen al interior, aunque ya controlaron la situación. Aún no se ha determinado el origen del incendio.