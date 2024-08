Tras tragedia migrante, al titular ya debieron cambiarlo: Ibáñez

Ciudad Juárez.- Ante el proceso jurídico que se sigue contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria, el representante de la gobernadora en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, señaló que tras esta tragedia en cualquier país, al titular ya lo hubieran cambiado.

“Es un tema legal que ya lo he dicho, es una tragedia, es muy lamentable, a mí lo que me preocupa es qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración para que no vuelva a suceder, se cerró la estancia, pero no se generó ninguna alternativa, yo creo que todos conocemos las historias, las tragedias que se han generado y que se siguen generando alrededor de los migrantes, el abuso, la explotación, la extorsión, la muere de muchos migrantes, parece que sigue siendo el sello”, dijo el funcionario.