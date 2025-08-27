Tras riña, detienen a 2 en Ampliación Aeropuerto

Ciudad Juárez.– Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) capturaron a Jaime Alberto A. S. y Daniel Alejandro E. T. por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles México y Nayarit, en la colonia Ampliación Aeropuerto, se percataron de una riña en proceso entre dos personas, por lo que intervinieron para asegurar a los implicados.

Durante la inspección, a Jaime Alberto A. S., de 27 años, se le encontraron 17 cartuchos útiles calibre .38 especial. En tanto, Daniel Alejandro E. T., de 23 años, tenía en su posesión una pistola hechiza cargada con un cartucho útil calibre .38 especial y un envoltorio con aproximadamente 130 gramos de cristal.

Previa lectura de derechos, ambos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en los delitos señalados.