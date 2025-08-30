Tras quejas por impuntualidad, alcalde pide mayor responsabilidad a regidores
Foto: Dámaris Arellanes

Ciudad Juárez.– Tras manifestaciones de inconformidad por parte de algunos ciudadanos durante la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana, debido a la impuntualidad de regidores en el desarrollo de sus comisiones, este día el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado a los servidores públicos a ser puntuales, respetar los horarios establecidos y valorar el tiempo de la ciudadanía.

En entrevista, el mandatario fue cuestionado acerca de estas prácticas realizadas por representantes populares; al respecto, dijo que, sin conocer el caso completo y sin dirigirse específicamente a nadie, la ciudadanía tiene razón y es importante respetarla.

“Llegar a tiempo y empezar a tiempo, lo digo con mucho respeto y claridad… somos servidores públicos y tenemos que poner atención en eso”, expresó el alcalde.

El edil se tomó como ejemplo al señalar que procura ser puntual en cada uno de sus compromisos, e incluso afirmó que en el 98 por ciento de las ocasiones llega a tiempo.

En la reunión de la comisión, se acordó exhortar a los integrantes del Cabildo a cumplir con sus obligaciones y asistir puntualmente a las reuniones.

