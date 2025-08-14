Ciudad Juárez.- Una camioneta impactó a un auto eléctrico compacto y este quedó sobre un poste.
El percance ocurrió en el bulevar Manuel Gómez Morín cruce con calle Júpiter.
Los involucrados fueron una camineta GMC Yukon negra y un BYD Dolphin Mini del mismo color.
Según los primeros datos aportados por las autoridades, ambas unidades circulaban por la Gómez Morín en el sentido de sur a norte.
La Yukón impactó al BYD y salió proyectado hasta terminar sobre el arbotante.
No hubo personas heridas en el percance y agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron el peritaje.
