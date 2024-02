Transportistas exigirán seguridad y mejores carreteras durante el paro

Ciudad Juárez.– Después de que la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (Amotac) anunció un nuevo paro nacional para este jueves 15 de febrero, su delegado en Chihuahua, Leonel Méndez, puntualizó que este movimiento busca mejores carreteras y seguridad.

El delegado de la Amotac se refirió a los hechos que provocaron el bloqueo carretero el pasado fin de semana, producto del asesinato de un chofer durante un asalto. Comentó que, al ser un hecho del fuero común, sabe que la Fiscalía del Estado de Chihuahua (FGE) se está haciendo cargo de las investigaciones, ya que ellos son las autoridades pertinentes

“El gobierno federal pues obviamente no se pronuncia, aún así, con todo lo que pasa en el país, no nada más en Chihuahua, sino en el centro, sur del país, el bajío, todos los días hay asesinatos de operadores. Hay secuestros, extorsiones. Hay asaltos y no nada más contra los tráileres o contra el transporte, ya es contra la ciudadanía en general”, reprochó Leonel Méndez.