Transportistas de Juárez y El Paso se unen para evitar cierre del Puente Libre

Ciudad Juárez. - La decisión de cerrar el puente Córdova Américas, también conocido como puente Libre, aún puede revertirse y por ello, la Asociación de Transportistas en Ciudad Juárez ha generado alianzas con empresarios y políticos paseños que les ayuden a revertir la decisión de la Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

“Vamos a seguir tratando de revocar esa decisión, ahorita nosotros coordinándonos con grupos de paseños, empresarios que piensan igual que nosotros”, afirmó el empresario.

De acuerdo con Manuel Sotelo, presidente de este organismo, el pasado 24 de junio el senador federal texano John Cornyn envió una carta a la GSA pidiéndole una revisión a los estudios de factibilidad económico-ambientales que se hicieron para determinar el cierre al tráfico de mercancías por el puente libre.

“Lo que es cierto es que nosotros hemos estado buscando estos estudios y no hay respuesta por parte de la autoridad, entonces creemos, según lo que platicamos con el senador, que todavía es una decisión que se puede revocar, se puede volver a analizar y estamos seguros de que si se toma una decisión técnicamente no va a prevalecer lo que la GSA está respondiendo o está proponiendo”, consideró el líder del transporte.

Según Sotelo la insistencia en este tema, es por los daños que creen que tendrá la región, cuando suceda el cierre y no solo se trata de Ciudad Juárez o el estado de Chihuahua, sino también éste será afectado: El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México y Texas. Con cierre o sin él se requiere infraestructura para unir cruces internacionales,

El líder del transporte expuso que independientemente de la decisión respecto al cruce de mercancías por el puente Córdova, del lado mexicano es urgente trabajar el tema de la movilidad en busca de crecer como región exportadora.

“Debemos de recordar que el estado Chihuahua tiene más de 16 años siendo el estado exportador de manufactura número uno en el país y Ciudad Juárez le ayuda con el 83 por ciento de esos números, quiere decir que somos la ciudad más exportadora que hay en el país. Entonces, necesitamos darle más infraestructura para poder ser más competitivos”, mencionó Sotelo.

El empresario aseguró que esto es independiente del cierre del cruce de Córdova Américas.