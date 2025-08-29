Ciudad Juárez.- Las mujeres a partir de los 60 años y los hombres con 65 años cumplidos, tienen derecho a recibir la Pensión para el Bienestar del Gobierno Federal. Actualmente hay registro abierto para que las personas que hayan cumplido la edad requisito puedan inscribirse.

La Secretaría del Bienestar cuenta con jornadas de incorporación a las pensiones de Mujeres Bienestar y Personas Adultas Mayores, los módulos estarán disponibles hasta el sábado 30 de agosto.

Mayra Chávez Jimenez, delegada de programas para el bienestar en Chihuahua, informó que los módulos instalados en las diferentes regiones de la entidad han ampliado sus horarios, atendiendo desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde para atender la demanda de personas.

“Ya estamos por concluir este fin de semana, es la última oportunidad que hay para registrarse en este bimestre; llevamos una muy buena afluencia, de Mujeres Bienestar llevamos 9 mil 380 mujeres en todo el estado de Juárez han sido 22 mil 883 y 4 mil 781 personas adultas mayores, mil 976 solamente aquí en Juárez”, detalló Chávez Jiménez.

Ambos programas buscan sumar a quienes han cumplido años y tienen derecho a la pensión Mujeres Bienestar (a partir de los 60 años) por 3 mil pesos bimensuales y la de Personas Adultas Mayores (a partir de los 65 años) por 6 mil 200 pesos cada dos meses.

Las personas que cumplan con la edad deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente, carta de identidad).

Acta de nacimiento.

CURP certificada y de reciente impresión.

Comprobante de domicilio.

Los módulos de registro se encuentran instalados en los siguientes espacios públicos para facilitar el acceso de la ciudadanía: