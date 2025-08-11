Ciudad Juárez.- Un tráiler quedó atorado la mañana de este lunes bajo el puente ubicado en el cruce del bulevar Juan Pablo II y Arizona, luego de que el conductor calculó mal la maniobra de vuelta.

Las llantas traseras del vehículo quedaron sobre el camellón central, mientras que las delanteras quedaron en el extremo opuesto, lo que bloqueó parcialmente la circulación y provocó tráfico en la zona.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial acudieron para coordinar las maniobras de retiro de la pesada unidad y agilizar el flujo vehicular.

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente.