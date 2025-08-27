Tráiler se mete a carril confinado y daña estación del Juárez Bus

Ciudad Juárez.- Un vehículo de quinta rueda se metió al carril confinado y causó daños a una estación del Juárez Bus.

El hecho ocurrió en la estación Francisco Villarreal Torres.

La altura de la pesada unidad era superior a la del paradero, por lo que con la caja generó los daños en el techo de la estación.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial y de la dirección de Transporte realizaron el peritaje del accidente.

La empresa a la que pertenece la unidad, que también recibió daños, tendrá que hacerse responsable por el estropicio en la estación.