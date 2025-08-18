Ciudad Juárez.- Un tráiler derribó un poste de luz en el cruce de la avenida López Mateos y Río Amazonas, lo que ocasionó congestionamiento vehicular en la zona.

Elementos de Seguridad Vial acudieron para coordinar el tráfico y evitar incidentes.

Al sitio también arribó el Cuerpo de Bomberos, encargado de realizar maniobras de seguridad en el área.

Vecinos reportaron el incidente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde donde se informó que una cuadrilla atenderá la situación en un lapso aproximado de cuatro horas.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución y seguir las indicaciones para prevenir accidentes.