Tragedia en fiesta infantil: niño de 2 años muere ahogado

Ciudad Juárez.- Un niño de dos años perdió la vida la noche del sábado mientras celebraba su cumpleaños en una alberca ubicada en la colonia Revolución Mexicana.

De acuerdo con el reporte, tras no encontrarlo por algunos minutos, sus padres se percataron de que el menor, identificado como Thiago, se encontraba dentro de la alberca y sin signos vitales.

El pequeño fue trasladado de inmediato a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada; sin embargo, al llegar los médicos confirmaron que ya no contaba con vida.

Elementos de las autoridades acudieron a la clínica para realizar las primeras entrevistas sobre el caso e iniciar las indagatorias correspondientes.