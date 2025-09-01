Ciudad Juárez.- Tráfico lento se registró la tarde del lunes a lo largo de la avenida 16 de Septiembre ya que por el carril de extrema derecha en el sentido de oriente a poniente estaban formados vehículos que van rumbo al puente internacional Paso del Norte.

Los conductores cerraron los accesos a las vialidades que cruzan con la avenida 16 de Septiembre, lo que el tráfico se paralizó.

De acuerdo con el reporte del Customs and Border Protection (CBP) el tiempo de espera para el puente Santa Fe es de 45 minutos aproximadamente.

El Córdoba-Américas tiene un tiempo de espera aproximado de una hora con 14 minutos y el Zaragoza-Ysleta de 55 minutos.