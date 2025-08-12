Ciudad Juárez.- Una cuadrilla de trabajadores de empresas de telecomunicaciones bloquearon un carril del Adolfo López Mateos y generaron tráfico.

Los empleados colocaron las camionetas y conos en el carril extremo izquierdo de la vialidad entre las calles Plan de Guadalupe y Del Ejido.

Esta situación redujo un carril de la principal avenida, lo que causó tráfico, sobre todo para los que utilizaban los carriles de la izquierda.

Los trabajadores realizan instalación de cables, por lo que se desconoce cuánto tiempo durarán en esa labor.