Trabajará Lorea en generalizar IVA al 8 % e impulsar proveeduría local

Ciudad Juárez.– Tras la reunión del primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura en el Senado de la República celebrado esta semana, se realizó la elección de las 60 comisiones, donde fue electo Juan Carlos Loera de la Rosa como presidente de la comisión de Asuntos de la Frontera Norte. Este día habló de los compromisos para Juárez y el resto de ciudades colindantes con los Estados Unidos.

Los temas propuestos por el Legislativo para la comisión que preside se encuentran distintos aspectos como el económico, para el que continuará el sistema de estímulos fiscales en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento, el impuesto sobre la renta con dos terceras partes del 20 por ciento, así como l homologación del precio de los combustibles respecto a las ciudades vecinas.

“Hay cosas que mejorar, una de ellas es que el padrón de quienes cobran el IVA al 8 por ciento es reducido y no es abierto, tenemos que ampliar ese padrón para que verdaderamente todos los artículos puedan ser cobrados al ocho por ciento no al 16 por ciento. Seguimos los consumidores pagando productos al 16 por ciento”, dijo que la causa se ha dialogado con líderes empresariales de Coparmex, Canaco y Canacintra.

El diálogo con el empresariado también ha incursionado en un enfoque relacionado a la proveeduría local, para que puedan ser más competitivas. Debido a que aquellos comercios que ofrecen sus productos con IVA del 16 por ciento, pierden competitividad. Mientas que, en el Congreso del Estado de Chihuahua, el tema de la llamada Ley de Proveeduría se encuentra parada.

“Hay que apoyarlos (…) los talleres y comercios pequeños que intentan entrarle a la proveeduría no tienen capacidad contable y administrativa, no pudieron entrarle al padrón. A la hora que venden alguna mercancía, brindan algún servicio a una empresa grande o un corporativo que va a pagar en 45, 90 o 120 días, no tienen la capacidad, están nadando entre tiburones”.