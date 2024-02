Ciudad Juárez.- La mañana de este sábado se realizó el cierre parcial de la avenida Ramón Rayón frente al Hospital General de Zona No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por una manifestación de trabajadores sindicalizados que denunciaron falta de materiales para su trabajo.

Con pancartas en mano y una lona con el nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss) dirigieron mensajes a la población: “Queremos trabajar y no nos dan con qué atenderlos, no hay material y los equipos no sirven”.

Christian Lomas, representante sindical del hospital, declaró a los medios de comunicación que hay una plantilla de 2 mil trabajadores, de los cuales el 95 por ciento son sindicalizados, quienes a través de escritos recurrentes han solicitado la intervención para que se resuelva la escasez de medicamentos, materiales de curación e incluso de limpieza.

“La demanda de nosotros hacia las autoridades instituciones es que nos den con qué trabajar, no tenemos, muy seguido, lo básico para poder realizar nuestras funciones en ninguna de las categorías contamos con lo suficiente para llevar a cabo nuestras funciones, llámame enfermeros, médicos, higiene y limpieza, rayos x, cualquier categoría del Instituto Mexicano del Seguro Social está batallando para poder trabajar”, apuntó el líder sindical.

Isabel Avila, enfermera jefe de piso del turno nocturno, señaló que en el área de cirugía les han faltado diferentes recursos para atender los procedimientos médicos, los ya programados e incluso las energías.

“Se han suspendido cesáreas por falta de material, se me hace muy injusto, porque son dos vidas las que tenemos a nuestro cargo”, planteó.

Entre los insumos especificados se encuentran:

- Isoflox

- Electrodos

- Sanitas

- Jeringas

- Agujas

- Jabón

- Alcohol

“Los derechohabientes piensan que somos nosotros los que no queremos dar la atención pero no es así, nosotros para eso estamos para dar una atención (...) Pero en realidad no tenemos. Muchas veces nosotros hemos llegado que comprar punzocat para venoclisis, tampoco es justo que nosotros estemos consiguiendo de otro lado”, abundó la enfermera.

Las inconformidades no son solo por parte de los trabajadores, sino que familiares de derechohabientes que se encuentran en sala de espera desde el día de ayer a las 3:00 p.m. y que aún no son atendidos apuntaron las deficiencias.

“Tuvo mucho tiempo para que lo atendieran, lo tenían ahí en las sillas, todavía no lo pasaban, a las 3:00 de la tarde lo canalizaron, y desde las 3:00 de la tarde lo tienen en la silla porque no hay camas. Él tiene quimio, ya está muy delgadito en los huesitos, y no tienen camas. Cómo queremos que atiendan a nuestros pacientes, todo lo que se canaliza al seguro de los trabajadores ¿a dónde está?”, expresó la señora Martha Domínguez.

Respecto a la manifestación y los planteamientos de los trabajadores del sector salud se consultó al área de comunicación del Instituto, sin que hasta el momento haya había una respuesta