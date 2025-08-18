Ciudad Juárez.- En el marco del Día del Bombero, TotalGas entregó el pasado 15 de agosto un donativo por 35 mil pesos en combustible al heroico cuerpo de bomberos en Ciudad Juárez, esto como una forma de reconocer su valor y valentía que desempeñan cada día.

La entrega simbólica del donativo se llevó a cabo dentro de la estación de servicio “Gemela Grande” ubicada en Av. Rafael Pérez Serna, en donde staff de la empresa se dieron cita para acompañar este momento.

Enrique López Garciglia, Director General de la empresa, en nombre los señores Díaz agradeció tan honorable labor, haciéndoles saber que siempre contarán con el apoyo de la empresa, además de agradecer por el trabajo en conjunto que han tenido a lo largo de los años en apoyo a capacitaciones para los colaboradores de la empresa.

“En nombre de la empresa y los señores Díaz, agradecemos su valiosa labor y valentía por salvaguardar la integridad de la ciudadanía, viendo por su seguridad y bienestar; estamos muy contentos en dar este apoyo, y aportarles un granito de arena” Expresó López Garciglia

TotalGas reafirmó su compromiso en apoyar a las autoridades para llevar a cabo su labor, en esta ocasión para el Cuerpo de Bomberos que día con día arriesgan su vida para salvaguardar la de los demás.