Ciudad Juárez.– Con el objetivo de impulsar la educación y reconocer el esfuerzo académico, Total Gas llevó a cabo la tercera edición de su programa “Niños con Power”, en el que se celebró a los hijos de sus colaboradores con mejores calificaciones en primaria y secundaria.

El evento reunió a 50 niñas y niños, quienes disfrutaron de una tarde llena de diversión, rifas y sorpresas. Entre los premios destacados se entregaron laptops a los mejores promedios y también se sortearon equipos de cómputo entre los asistentes.

En la dinámica participaron los hijos de trabajadores de Total Gas, Aqua Car Wash y Dollar 2 Go, fortaleciendo así los lazos entre las distintas empresas.

Durante la celebración, el director general de Total Gas, Enrique López Garciglia, resaltó la importancia de incentivar a las nuevas generaciones a continuar con sus estudios y convertirse en ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la comunidad.

El evento tuvo lugar en las oficinas corporativas de Total Gas y forma parte de las acciones de responsabilidad social de la empresa, que busca reconocer no solo a sus colaboradores, sino también a sus familias, poniendo en el centro lo más valioso de la compañía: su capital humano.