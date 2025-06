Top 3 de reclamaciones en Condusef: Bancos, Buró de Crédito y Aseguradoras

Ciudad Juárez. – La eliminación de un historial crediticio no realizado, los consumos por internet no reconocidos y las transferencias electrónicas también no reconocidas, son las principales causas de reclamación que, de enero a abril de este año, destacaron entre la ciudadanía que solicitó los servicios de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte de esta dependencia del gobierno federal, la Banca Múltiple —es decir, las instituciones bancarias en las que se cobra la nómina o se paga un servicio, como BBVA, Banamex, Santander, entre otros— concentró el 55.9 por ciento de las reclamaciones recibidas, seguida por las sociedades de Información Crediticia, es decir, el Buró de Crédito, con un 14.9 por ciento, y las aseguradoras, con un 13 por ciento de las quejas.

La Comisión también dio a conocer que, durante el primer cuatrimestre de 2025, la resolución favorable a los usuarios de la Banca Múltiple alcanzó un 44.9 por ciento. La dependencia destacó que un 34.7 por ciento de estas reclamaciones correspondieron a personas adultas mayores. Además, puntualizó que un 42.6 por ciento de estas quejas estaban relacionadas con posibles fraudes, principalmente por consumos y transferencias electrónicas no reconocidas.

Asimismo, se reconoció que, de enero a abril de 2025, esta dependencia logró, a través de estas denuncias, la recuperación de un monto de 13.5 millones de pesos, lo que significó un decremento del 58.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, débito y el reporte de crédito, que juntos representaron el 50.7 por ciento del total de las reclamaciones en el estado.

Además, se puntualizó que, de las reclamaciones en el estado, un 72.8 por ciento se atendieron mediante Gestión Electrónica, que es un proceso donde la Condusef busca que la entidad financiera proporcione una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo, según información de Salvador López, titular de la oficina en Juárez.

Chihuahua concentró, en este periodo, el 4.2 por ciento del total de las reclamaciones a nivel nacional.