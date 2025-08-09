Ciudad Juárez.- Miembros del colectivo "Justicia para Nuestros Deudos" realizará la tarde de este sábado las garitas del puente internacional Cordova-Américas.

La acción será una manifestación pacífica para exigir a las autoridades una rápida resolución para la identificación y entrega de todos los 386 cuerpos encontrados en el Crematorio Plenitud.

Entre las 7:00 de la tarde y 9:00 de la noche, los miembros del colectivo liberarán las casetas del puerto internacional, por lo que los usuarios podrán cruzar sin contratiempos.

También fue informado por el colectivo que el domingo 10 de agosto realizarán una manifestación en el exterior de las instalaciones del crematorio, en la colonia Granjas Polo Gamboa.