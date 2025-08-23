Ciudad Juárez.– Un grupo de padres y madres, cuyos hijos fueron víctimas de violencia sexual cuando estaban bajo el cuidado de algunas guarderías de esta ciudad, se manifestaron hoy en el puente internacional Caso del Norte (Santa Fe) liberando las casetas de cobro.

La acción de protesta por parte de las familias denunció la vulneración a la integridad y seguridad de niños y niñas entre los que se encuentran menores de dos años de edad, y señalaron a las autoridades responsables de esos espacios de no notificarles de forma pronta y oportuna.

Entre las personas manifestantes se dio a conocer que existen al menos 100 casos denunciados y con carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Se trata de las estancias:

- Techo Comunitario.

- Mi Mundo de Colores.

- Loon.

- Mi Pequeño Tambor.

- Gusi.

- EBDI 32 del Issste.

- Niñito Jesús.

“Estamos aquí manifestándonos para exigir justicia sobre todos los casos que se han ido suscitando en menos de un año. Hay una guardería que empezó desde el 2023 y apenas se están dando sentencias, pero en menos de un años salieron seis guarderías con más de 100 carpetas de investigación por abuso sexual donde niños señalan a maestras”, expresó la señora Arely.

Lamentó que el proceso sea lento, y en el cual las familias tengan que atravesar por trabas desde el proceso de denuncia hasta lograr que exista alguna detención y vinculación a proceso.