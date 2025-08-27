Ciudad Juárez.- Un grupo de madres de familia tomó las instalaciones de la escuela primaria 18 de Marzo e impidió que iniciara el proceso de inscripción debido a que el plantel no cuenta con energía eléctrica.

El plantel se encuentra ubicado en la colonia 1 de Septiembre, con su acceso principal en la calle Felipe Arteaga, casi esquina con Nicolás Hermosillo. De acuerdo con las madres de familia, la escuela tenía 310 alumnos en el curso pasado.

La señora Chantal informó que durante el ciclo escolar anterior se suspendieron clases en múltiples ocasiones, por lo que se se tomó una parte del curso de forma remota y en línea, mientras que los últimos dos meses de clases acudieron a la escuela solo tres horas durante la mañana para evitar las horas de más calor.

“La situación con el calor, los niños en clase y tantos niños en el salón, sí es fuerte para ellos poder estar en clase”, declaró la madre de familia.

La señora Alma explicó que hoy inician las actividades en el plantel por parte del personal docente y administrativo, por lo que tomaron la decisión de bloquear las actividades hasta obtener respuesta de la reconexión del servicio.

“Hoy iban a ser inscripciones y cerramos plantel, para que no hubiera inscripciones y nos hicieran caso, porque ya es todo un ciclo escolar que ellos no tienen respuesta hacia nosotros”, señaló la madre de familia.

La petición de las madres de familia es para que la Secretaría de Educación y Deporte atienda el pago correspondiente para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda restablecer el servicio; así no el cambio del cableado que se quemó el año pasado con la instalación de mini splits para atender las necesidades de climatización, tanto para el verano como el invierno.