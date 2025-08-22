Ciudad Juárez.- La persona que conducía un Ford Taurus de color blanco término en el camellón central en la carretera Panamericana de tomar mal un retorno.

El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana a la altura del retorno antes de llegar al semáforo de la intersección con el bulevar Zaragoza.

El vehículo tipo sedán se encontraba en posición de sentido contrario debido a que el retorno de esa intersección en dirección sur a norte y buscar incorporarse en sentido opuesto.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron entrevistas y recopilación de información para realizar el peritaje y determinar la responsabilidad de los implicados.

En el sitio se observó una bicicleta, por lo que se espera para conocer si hubo personas lesionadas en el percance.