Todo listo para la edición 56 de la Internacional Carrera de la Amistad

Ciudad Juárez.- Este miércoles se dieron a conocer todos los detalles para la edición número 56 de la Carrera Internacional de la Amistad, donde corredores de la ciudad y visitantes nacionales e internacionales formarán parte de esta gran actividad deportiva, perteneciente al Sport Fest 2025.

El sábado 6 de septiembre se llevará a cabo la entrega de playeras conmemorativas a la edición, y la serie de carreras infantiles bajo la coordinación del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ).

La cita para los participantes menores de 10 años es a partir de las 8:00 de la mañana en el estacionamiento del Parque Extremo. Recorrerán distancias desde los 10 hasta 100 cien metros, premiando a los primeros lugares.

El domingo 7 de septiembre, en punto de las 7:00 de la mañana, se dará el banderazo de salida para los participantes y competidores de la tradicional carrera. Recorrerán una distancia de 10 kilómetros.

También este día se tomará en cuenta la participación de niños, jóvenes, adultos mayores y mascotas en la carrera recreativa de cuatro kilometres,

Este circuito tomará vialidades como la Heroico Colegio Militar, Juan Pablo II, Rafael Pérez Serna, Paseo Triunfo de la República, De Las Américas, Abraham Lincoln y Plutarco Elías Calles, donde al menos 90 agentes de Seguridad Vial garantizarán la seguridad de los participantes, cerrando calles desde las 6:30 de la mañana.