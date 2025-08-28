Todo listo para el Festival del Tequila y el Mariachi

Ciudad Juárez.– La edición numero 25 del Festival del Tequila y el Mariachi está cada vez más cerca y contará con la participación de 60 casas tequileras, 30 de mezcal y 15 sotoleras de la región, pero además estará amenizada con artistas como la Sonora Skandalo, Cadetes de Linares, Polo Urías y el nieto de José Alfredo Jiménez, con precios que van desde 100 pesos.

El evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) será desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad.

El jueves la entrada general será de 100 pesos y contará con la presentación de Luis Alfredo Jiménez, “nieto del Rey” quien llevará a cabo un homenaje a su gran herencia del mariachi. Este día los primeros 500 asistentes podrán disfrutar de caballitos tequileros.

El viernes la entrada general será de 150 pesos con la presentación de la Sonora Skandalo que celebrará el 25 aniversario del Festival de Tequila y el Mariachi en la frontera con música y baile para todos.

El sábado tendrá una entrada general de 150 pesos y contará con la participación del Mariachi de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); el Compa Kenny y su Norteño Banda, además del cierre con los Titanes de Durango.

El domingo vuelve la entrada general en 100 pesos, con un día familiar y atractivos infantiles, habrá Lucha Libre para toda la familia y los Cadetes de Linares que serán los encargados del cierre de esta edición 25 del Festival del Tequila.

Se podrá disfrutar de Zona VIP tres días del festival jueves, viernes y sábado con acceso preferencial, área exclusiva y experiencia premium, con un costo de 500 pesos.

Se dio a conocer que además habrá atracciones mecánicas, comida, artesanías y mucha diversión para toda la familia.

Esta semana, el Festival del Tequila extendió su promoción en Chihuahua y Parral con el apoyo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Turismo y Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (Fodarch) que buscan fortalecer este evento al interior del estado, esto de acuerdo con información de Melchor Moreno, director de eventos de la Canaco.