Ciudad Juárez.- Un cadáver encobijado fue tirado la noche de este jueves en la colonia Ignacio Aldama.

El hallazgo fue reportado en el cruce de las calles Níquel y Emiliano Zapata.

La víctima, de la cual no se pudo determinar el sexo debido a las condiciones del hallazgo, estaba envuelta en una cobija color café cubierta con bolsas plásticas y del que solo se distingió la espalda, por lo que las autoridades mencionaron que el cuerpo quedó boca abajo.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para que la Fiscalía General del Estado (FGE) procesara la escena del cuarto homicidio del día y 15 del mes.