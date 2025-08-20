Tiran cadáver 'embolsado' al suroriente

Ciudad Juárez.- Un cadáver envuelto en bolsas plásticas fue tirado desde un vehículo en la colonia Gómez Morín.

Vecinos avistaron el bulto y llamaron a las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llegaron al cruce de las calles Alberto Vázquez del Mercado y Rafael Preciado y corroboraron que se trataba de una persona, de quien no se pudo determinar hasta el momento el sexo o identidad.

La zona quedó acordonada con el fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar la indagatoria del homicidio 48 del mes.