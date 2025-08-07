Ciudad Juárez.– A tres semanas del inicio de la obra para la ampliación de la avenida De las Torres, el porcentaje de avance es mayor al estimado, alcanzando un 13 por ciento en el desarrollo de la obra de infraestructura urbana.

Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua (Fpfch), ente responsable del desarrollo de la obra, informó que en el plan de trabajo se refleja un avance de dos por ciento más al esperado.

“Estamos trabajando en terracerías, compactación de suelos del terreno, que ha sido positiva. Sondeos para prevenir que exista cualquier línea o ducto que pase por ahí”, detalló el funcionario estatal. Foto: Denise Ahumada

La gobernadora María Eugenia Campos Galván visitó esta frontera el 17 de julio para dar el banderazo de arranque a la obra, en donde se informó la inversión de 35 millones de pesos para la ampliación de tres carriles en un tramo de la avenida De las Torres en el cuerpo de circulación sur a norte.

El desarrollo de la obra no interrumpe ni interfiere en el tráfico vehicular, debido a que representa la construcción de un nuevo tramo de vialidad en donde anteriormente era un lote baldío.

El personal y la maquinaria se encuentran trabajando en el tramo ubicado entre la calle Yepómera y el bulevar Manuel Talamás Camandari, la proyección de la obra estima que el kilómetro de tres carriles de vialidad estén concluidos para finales de este año, precisó Fernández Irigoyen.

Datos aportados por el Gobierno del Estado revelan que en la zona transitan alrededor de 42 mil automovilistas de forma diaria, por lo que la obra beneficiará a medio millón de juarenses que viven en el sector.