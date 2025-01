Tiene viuda luchando 5 años por pensión tras la muerte de su esposo

Ciudad Juárez.– A cinco años de la muerte de su esposo a causa del covid-19 en 2020, María del Carmen Velázquez y sus hijas han tenido que pasar por un calvario, ya que hasta el momento no han podido obtener la pensión vitalicia por viudez y orfandad que por ley les corresponde.

María del Carmen y su marido se casaron en El Paso, en donde comúnmente abrevian algunos nombres como María, por lo que al acudir al seguro social le dijeron que ella no era su esposa, pues no coincidían en los documentos oficiales. La afectada tuvo que acudir a El Paso para arreglar el papeleo, pero cuando los llevó al seguro social, le comentaron que no aparecía como esposa o concubina en el acta de defunción.

Después del fallecimiento de su esposo, María puso una fondita para sacar adelante a su familia, pues tampoco en el trabajo del él quisieron apoyarlas, por lo que tuvo que dejar de darle seguimiento al proceso. También acudió a la afore, donde también le comentaron que no le podían pagar y que pusiera una demanda, por lo cual tuvo que contratar un abogado para llevar el caso.

Agregó que cuando vino a la ciudad el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se acercó con él para pedirle apoyo, quien le recomendó acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), sin embargo, a pesar de la demanda, su caso no ha logrado avanzar.

María dijo estar desesperada, porque ya no sabe a dónde más acudir y solicitar ayuda para recibir la pensión de viudez y de sus hijas.

Si usted tiene interés de apoyar a la señora María del Carmen, puede comunicarse al teléfono (656)175 2120.