Tiene Cereso 3 sobrepoblación de más de 700 reos

Ciudad Juárez.- Actualmente hay una sobrepoblación de poco más de 700 reos en el penal estatal de Ciudad Juárez, el cual tiene una capacidad para 3 mil personas, señaló Gilberto Loya Chávez titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Explicó que a pesar de el traslado reciente de personas privadas de su libertad (PPL), la reducción en cuanto a la sobrepoblación no fue significativa, sin embargo, hay un proyecto de inversión para ampliar la capacidad del penal y está contemplada la habilitación de el antiguo Cefereso número 9.

Aunado a lo anterior, también se invertirá en la adquisición de aparatos inhibidores que se instalarán en todas las áreas del centro penitenciario, con el propósito de que no salga ninguna llamada del penal, por parte de los reos, generando caos en la ciudad, desde amenazas de bomba, extorsiones y otra serie de delitos.

Reconoció además que hasta el momento no se cuenta con el suficiente equipamiento para garantizar al 100 por ciento que esas actividades no surjan, pero se refuerzan las revisiones tanto a los familiares, así como a los propios custodios a fin de que no entre ningún tipo de objeto prohibido, entre ellos los aparatos de comunicación armas y drogas.