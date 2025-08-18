Tiene ampliación de Las Torres un 15% de avance

Ciudad Juárez.– Al cumplirse cuatro semanas del arranque de la obra para la ampliación de la avenida de Las Torres, el gobierno del Estado reportó un avance del 15 por ciento.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, informó que, de acuerdo con el último corte de información recibido sobre los trabajos, se estima que la obra estará lista para entregarse antes de que termine este año.

“Hasta donde sé, llevamos un 15 por ciento de avance, que es lo que tengo hasta el viernes de la semana pasada. Se sigue trabajando y el avance va bastante bien”, declaró el funcionario estatal.

Destacó que la construcción de tres carriles para la circulación de sur a norte en el tramo de poco más de un kilómetro, entre el bulevar Manuel Talamás Camandari y la calle Yepomera, es relevante debido al flujo de más de 40 mil vehículos diarios.

De acuerdo con los datos aportados por la autoridad estatal, el suroriente concentra una tercera parte de la población juarense, con 500 mil habitantes que requieren transitar, conectarse y movilizarse desde sus domicilios hasta centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y otras actividades.

La obra inició el 17 de julio con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien anunció una inversión de 35 millones de pesos aportados por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, equivalente a los peajes pagados por los juarenses al cruzar al vecino país.