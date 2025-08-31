Ciudad Juárez.- El Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, llevó a cabo la segunda edición de la carrera pedestre “Think Feel Run”, con la participación de alrededor de mil 500 corredores.

El evento, organizado en conjunto con el comité del Maratón Internacional de Ciudad Juárez, permitió que estudiantes, padres de familia, colaboradores, exalumnos y la comunidad en general formaran parte de la celebración deportiva.

Judith Soto, directora del campus, destacó la importancia de integrar a la sociedad ajena al plantel, ya que muchos de los participantes se preparan para el maratón de la ciudad.

La carrera inició en punto de las 7:00 de la mañana desde el estacionamiento del campus. Para resguardar la seguridad de los asistentes, la Coordinación de Seguridad Vial realizó el cierre de calles 30 minutos antes del arranque.

El recorrido contempló dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, que incluyeron vialidades principales como la avenida Tomás Fernández, avenida De las Industrias y Campos Elíseos.

Los corredores que adquirieron su kit recibieron una playera conmemorativa, número de registro, servicio de hidratación, refrigerio y una fotografía tomada durante el recorrido.