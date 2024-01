'Teto' Murguía tenía mucho miedo a morir; esto decía hace unos meses

Ciudad Juárez.– Ya como aspirante al Senado de la República, Héctor "Teto" Murguía dio recientemente una entrevista donde habló de diversos temas, y entre ellos mencionó su más grande miedo: la muerte.

Cargando...

El exalcalde de Ciudad Juárez falleció el lunes 8 de enero víctima de un infarto, lo que generó mucho impacto por la figura tan reconocida del político, quien fue recordado por compañeros, amigos y familiares.

En el video de hace apenas unos meses, "Teto" responde a la pregunta "¿a qué le tiene miedo?", a lo que el expresidente municipal responde: "A la muerte, me da mucho miedo la muerte porque no me he portado muy bien y si existe el cielo y existe infierno, no vaya a a ser el diablo que me vaya al infierno".

Con los micrófonos de NetNoticias presentes, Murguía también habló de lo que ha hecho: "creo que he hecho actos muy buenos como para irme al cielo, entonces ojalá se equilibre para que el día del juicio final, su servidor esté gozando de la paz eterna".

Cargando...

"Teto", como se le conocía de cariño, sufrió el domingo tres desmayos, luego fue llevado a un hospital de El Paso, Texas donde perdió la vida.

Aquí puedes ver el video completo: