Ciudad Juárez.– Este sábado el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar visitó a vecinos de la calle Quinta para hacer entrega de la pavimentación de su sector.

“Nuestro sueño se hizo realidad teníamos 35 años pidiendo el apoyo y nunca se pudo hacer hasta ahora que el señor Cruz Pérez Cuéllar nos escuchó nos apoyó y nos dio la información necesaria para podr acudir a las dependencias que son participativas”, dijo una vecina.

Fue a través del recurso del programa de Mejoramiento de Vialidades que el Municipio pavimentó la vialidad. En total, se destinó una inversión de 4 millones 814 mil pesos.

El tramo intervenido fue desde la calle Ricardo Espinosa a la calle Laguna de Coatecalco

La coordinacion de Seguridad Vual instaló 532 metros lineales de señaletica y pintura amarilla a fin de delimitar los carriles de la calle y facilitar el tránsito peatonal y vehicular.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar felicitó a los vecinos por su coordinacion para gestionar los recursos y hacer realidad la obra.

