Tenía 18 años: Identifican a juarense que murió ahogado en Mazatlán

Ciudad Juárez.- El juarense que murió ahogado en Mazatlán, Sinaloa, fue identificado de manera extraoficial como Ángel "N", de 18 años.

El cuerpo del joven fue rescatado la mañana de este jueves luego de que desapareció ayer en la zona de Playas del Hotel Pueblo Bonito, junto a otros tres juarenses, quienes fueron auxiliados al presentar dificultad para salir del mar.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Grupo Acuático informó que las actividades de búsqueda en las que se sumaron elementos de Ensar, Escuadron Acuático y Protección Civil Municipal, se prolongaron por un lapso de 27 horas desde que se emitió el reporte de alerta para poner a salvo a las personas, hasta cerca de las 10:00 de la mañana de este jueves cuando el joven fue visto a 500 metros del punto de inicio de búsqueda.

Elementos del Escuadrón Acuático aseguraron a la víctima para ponerla en una embarcación que la llevaría al sitio para que personal de la Vicefiscalia realice las diligencias correspondientes para ordenar que el cuerpo sea llevado a las instalaciones del Semefo donde será entregado a sus familiares.

La corporación informó el miércoles sobre la desaparición de la persona. Junto a él, tres juarenses presentaron dificultad para salir del mar, luego de ingresar en una zona de escolleras y con bandera roja, por lo que fueron rescatados por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, salvavidas de los centros de hospedaje y surfeadores.